Бразилия продолжает протестовать из-за цен на билеты

Около 200 тыс. тысяч человек вышли в понедельник на улицы Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Бразилиа, протестуя против удорожания билетов на транспорт и высоких расходов на чемпионат мира по футболу 2014 года.

Участники демонстраций, жители крупнейших городов Бразилии, протестуют не только против удорожания билетов на городские автобусы - оно было поводом для протестов в Сан-Паулу - и не только против расходов на чемпионат мира, но и в целом против коррупции и социального неравенства, увязывая все эти явления между собой.

Репортаж корреспондента Би-би-си Джулии Карниейро.