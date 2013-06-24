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Уимблдон: Джокович сыграл с репортером Би-би-си

  • 24 июня 2013

В понедельник в Лондоне стартовал ежегодный Уимблдонский теннисный турнир.

Перед началом состязаний корреспондент Би-би-си Майк Бушелл вышел на корт с одним из фаворитов турнира - первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.