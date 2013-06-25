Дагестан: почему радикализуется молодежь?

Джохар Царнаев вскоре предстанет перед судом США за предполагаемое участие в подготовке взрывов в Бостоне. На его родине, в Махачкале, в его виновность не верят.

Члены разрешенной исламской организации "Союз справедливых" считают абсурдом предположения, что брат Джохара Тамерлан, убитый во время перестрелки в Бостоне, имел склонность к радикальным течениям.

Скорее, полагают в организации, он стал жертвой умелой пропаганды боевиков.

Корреспондент Би-би-си Тим Франк убедился, что попасть под это влияние на Кавказе подростку несложно.