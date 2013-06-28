Спасет ли сланцевый газ британцев?

Разработка технологии по извлечению сланцевого газа, по мнению многих комментаторов, может серьезно изменить энергетический баланс в странах Европы и снизить ее зависимость от российского газа.

Гидроразрыв сланцевых пластов уже вовсю используется в США и там это привело к существенному удешевлению энергии.

На днях британские геологи уточнили оценки запасов этого топлива в Великобритании. Новая цифра впечатляет - 40 триллионов кубометров!

Однако серьезно и противодействие новому виду добычи. Во всех странах, где пытаются начать разработку месторождений сланцевого газа, крепнет движение против вторжения в недра.

Кроме того, не факт, что самая серьезная проблема британской энергетики - недостаток топлива. Эксперты предупреждают, что вскоре британские электросети начнут работать на пределе.

Репортаж Джона Мойлана.