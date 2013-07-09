"Чужой всегда воспринимается негативно"

За первые шесть месяцев 2013 года ксенофобная и идеологически мотивированная преступность в России несколько снизилась. Но делать оптимистические выводы преждевременно, говорится в регулярном отчете правозащитного центра "Сова".

В городе Пугачеве Саратовской области похороны десантника, убитого, предположительно, чеченцем, переросли в митинг и стычки с выходцами с Кавказа. Город захлестнули волнения на межнациональной почве.

В программе "Вам Слово" на вопросы и комментарии пользователей наших страниц в социальных сетях отвечала эксперт информационно-аналитического центра "Сова" Наталья Юдина. Она считает, что "Власть на сегодняшний день не знает, что с этим [национализмом…] делать. А когда власть не показывает свою жесткую позицию – это чревато".

Вопросы задавала ведущая программы "Вам Слово" Яна Литвинова.