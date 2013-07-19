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Как освобождали Алексея Навального

  • 19 июля 2013

Репортаж корреспондента Русской службы Би-би-си Олега Болдырева из Кирова, где утром в пятницу освободили под подписку о невыезде оппозиционера Алексея Навального.