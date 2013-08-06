Воспоминания о священнике Адельгейме

В Пскове задержан подозреваемый в убийстве православного священника Павла Адельгейма.

Тело убитого священнослужителя с ножевыми ранениями было обнаружено вечером в понедельник в храме. 1 августа Павлу Адельгейму исполнилось 75 лет.

В последние годы он неоднократно выступал с резкой критикой положения дел в русской православной церкви и ее иерархов.

В программе "БибиСева" священник и диссидент Глеб Якунин поговорил с Севой Новгородцевым о жизни его друга, убитого священника Павла Адельгейма, и о его долгой борьбе с советскими властями и с конформистами в православной церкви.