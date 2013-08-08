Козы выходят на работу на кладбище в США

Руководство исторического Кладбища Конгресса, расположенного в столице США Вашингтоне, решило бороться с сорняками необычным способом: на кладбищенскую территорию выпускают десант коз.

Их задача – пройтись по дикому винограду, сорнякам и даже ядовитому сумаху.

На кладбище, основанном в 1807 году, похоронены вице-президент США Джордж Клинтон, занимавший эту должность в 1805-1812 годах, вице-президент Элбридж Джерри, глава ФБР Джон Эдвард Гувер, десятки членов обех палат Конгресса.

У коз есть неделя, чтобы выполнить задание.