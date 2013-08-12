Как устроено финансирование партий в Германии

Российская Генпрокуратура выявила факты иностранного финансирования избирательной кампании Алексея Навального в мэры Москвы, в МВД направлены материалы для возбуждения уголовного дела.

В штабе Навального утверждают, что действуют в полном соответствии с законом, а все поступающие от избирателей платежи проверяются Мосгоризбиркомом.

Согласно российскому законодательству, запрещено вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов иностранным государствам, иностранным организациям и иностранным гражданам, а также анонимным жертвователям.

О том, какие правила существуют на этот счет в Германии и как там контролируется процесс предвыборного финансирования, в интервью программе "Вам слово" рассказал журналист Сергей Сумленный.

По его словам, в результате одного из скандалов с финансированием предвыборной кампании ХДС лидером партии, а затем и канцлером Германии стала Ангела Меркель.