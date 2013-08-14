Авария на подлодке в Индии: что случилось?

В ночь на среду построенная в России подводная лодка сгорела в порту Мумбаи. "Синдхуракшак" лишь недавно вернулся в Индию из России после планового техобслуживания.

В результате пожара на борту корабля погибли члены экипажа, заявил министр обороны Индии.

Точное количество погибших неизвестно. На борту субмарины было по меньшей мере 18 членов экипажа. Министр обороны А.К. Энтони сказал, что глубоко опечален смертью моряков.

В программе "БибиСева" военно-морской эксперт Прохор Тебин поговорил с Севой Новгородцевым о том, какими могут быть причины взрыва и в каком состоянии находится российское производства и торговля подводных лодок.