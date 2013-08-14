Панда встречает детеныша после разлуки

Зоопарк тайваньского города Тайбэй обнародовал кадры воссоединения панды со своим детенышем после месячной разлуки. Сразу после рождения детеныша сотрудники зоопарка забрали его у матери, опасаясь, что она может поранить или даже съесть своего отпрыска.

Первоначально новорожденную панду кормили из соски смесью материнского молока и специальных витаминных добавок. И вот впервые детеныша принесли на кормление к матери.

Этот первенец пары панд появился на свет после нескольких неудачных попыток искусственного оплодотворения.

Китай подарил Тайваню Юань-Юаня и Туань-Туаня в конце 2008 года в знак улучшения дипломатических отношений.

По законам КНР, китайские панды могут вывозиться из страны лишь на короткое время.

И лишь изредка правительство Китая дарит этих редких животных другим странам в качестве особого расположения.