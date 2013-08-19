Австралия: закон 1785 года мешал аборигенам

Правительство Северной территории Австралии решило отказаться от закона трехвековой давности, запрещавшего гадание на картах Таро и колдовство.

Как выяснилось, закон 1735 года, унаследованный от Великобритании, продолжал действовать в этой части Австралии. В соответствии с этим актом любой, кто предсказывал будущее или колдовал, мог сесть за решетку на год.

Преступников также могли забросать овощами.

В программе "БибиСева" Владимир Балашов, основатель турфирмы в столице Северной территории Дарвине, поговорил с Севой Новгородцевым о том, настолько этот старый закон касается жизни и культуры австралийских аборигенов сегодня.