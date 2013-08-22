Суд над Бо Силаем: виновен или мешает?

По мнению многих, суд над бывшим членом политбюро Бо Силаем - политический ход компартии в целях устранения сильного претендента на власть.

Быть может он и виновен в укрывательстве своей жены от правосудия, а также в коррупции и превышении полномочий, но, считает корреспондент Би-би-си в КНР Джон Садворт, дело тут в другом.

В то время как власти страны пытаются показать своему народу, что в Китае перед законом все равны, начавшийся процесс показал всем, насколько велик раскол в правящих эшелонах власти.