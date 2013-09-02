Позиция Франции в сирийском кризисе

Внезапное решение президента Барака Обамы искать благословения конгресса США на удар по Сирии на выходных застало врасплох буквально всех.

Как отмечает агентство Блумберг, это решение было принято "самим Обамой и им одним".

Тем временем Президент Франции Франсуа Олланд может остаться в одиночестве. Сначало, казалось, что сколачивается коалиция и есть единство мнений по сирийскому вопросу, а вдруг Британия после решения своего парламента выпала из игры.

Президент Обама хочет передать этот вопрос на обсуждения Конгресса, и, если вдруг последний решит не воевать, то президент Олланд останется в одиночестве: ему одобрение парламента не нужно.

В программе БибиСева журналист французского телевидения Кристоф Робеет поговорил с Севой Новгородцевым о не простом положение Олланда и о том как французы смотрят на проблему, надо или не надо вмешиваться в кризис в Сирии.