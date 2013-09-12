Почему Россия не привезла оружие на выставку в Лондон?

В выставочном центре ExCeL на востоке Лондона открылась Международная выставка оборонных технологий и безопасности.

Так звучит официальное название мероприятия, являющегося по сути крупнейшей в мире выставкой вооружений и военной техники.

Почти полторы тысячи компаний из четырех десятков стран привезли в Британию свои новейшие разработки – от стрелкового оружия и военной формы до бронетранспортеров и крылатых ракет.

Россия является одним из крупнейших в мире производителей и экпортеров вооружений, однако на этот раз в российском павильоне оружия не оказалось.

Репортаж Николая Воронина.