Психоделический Кольридж: версия Tiger Lillies

В последние годы группа Tiger Lillies помимо привычных уже макабрически-гротескных сюжетов, текстов и музыки лидера группы Мартина Жака все чаще и чаще обращается к классике.

В прошлом году группа выпустила альбомы "Гамлет" (по Шекспиру) и "Войцек" (по пьесе немецкого драматурга XIX века Георга Бюхнера). Теперь вот Сэмюэл Кольридж и его поэма "Сказание о древнем мореходе".

Английский поэт-романтик рубежа XVIII-XIX веков, критик и философ Кольридж известен больше всего как представитель "озерной школы". Менее известно, что он одним из первых в Англии начал употреблять наркотики – в ту пору еще совершенно новый, заманчиво-привлекательный и еще вполне легальный опиум. Эти опыты, не без влияния которых и была написана поэма, позволяют критикам говорить о ее "психоделическом" характере.

"Сказание" - культовый текст в современной культуре: поэма обильно цитируется в одной из главных книг битнической контр-культуры - романе Уильяма Берроуза "Голый завтрак", ее сюжетные линии переосмысливаются в культовом романе Дугласа Адамса "Автостопом по галактике", свою версию поэмы делали тяжелые металлисты Iron Maiden, на нее ссылались в альбоме Echoes даже Pink Floyd, не говоря уже о десятках комиксов, фильмов, телепередач, видеоигр.

Обозреватель Русской службы Александр Кан беседует о версии Tiger Lillies с лидером группы Мартином Жаком и британской писательницей и исследовательницей Мадлен Коркоран