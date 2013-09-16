Российские дизайнеры завоевывают мир британской моды?

Традиционно в начале осени в Лондоне проходит неделя высокой моды. На нее съежаются дизайнеры, модельеры, профессионалы и просто любители красоты, чтобы обменяться идеями, показать свои работы и определить векторы грядущего сезона.

Но изменения происходят не только в расцветке ткани или в крое, но и в технологиях.

В программе "БибиСева" молодой дизайнер Юлия Кондранина, поговорила с Севой Новгородцевым о своей карьере в Лондоне и о неделе моды в которой она участвует и получила премию SS14 Merit Award.