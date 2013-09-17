Колорадо: "дороги размыты, мосты смыты, скот погиб"

В американском штате Колорадо продолжается крупномасштабная спасательная операция после сильнейшего наводнения, в результате которого погибло по меньшей мере 8 человек.

Проливные дожди привели к серьезным разрушениям: затоплено более 1600 домов. Более 11 тысяч человек вынуждены были эвакуироваться из пострадавших районов. По словам представителя округа Боулдер, число погибших может возрасти.

В программе "БибиСева" Игорь Щербинин, адвокат из Петербурга, который живет в Боулдере, поговорил с Севой Новгородцевым о том, как наводнение началось и как местные власти стараются бороться с последствиями стихии.