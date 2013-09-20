Квасьневский: ассоциация Киева с ЕС зависит от Тимошенко

В пятницу в Ялте открывается 10-й саммит Ялтинской европейской стратегии (YES), в котором будет участвовать президент Украины Виктор Янукович, а также бывшие и действующие мировые лидеры, в том числе Билл Клинтон и Тони Блэр.

Саммит проходит перед возможным подписанием соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которое запланировано на ноябрь.

Бывший президент Польши, ныне член Европарламента, Александр Квасьневский во время "оранжевой революции" на Украине был на Майдане и поддерживал Виктора Ющенко, а теперь выступает в поддержку страны во главе с Виктором Януковичем.

Ведущая новостей Русской службы Би-би-си Яна Литвинова спросила Александра Квасьневского, почему так получилось, поменял ли он свое мнение о ситуации на Украине?