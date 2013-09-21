Аудиокассете полвека – время забыть или пора возрождать?

Ровно 50 лет назад на радиовыставке в Берлине была представлена новинка фирмы Philips – аудиокассета. Началась великая кассетная революция.

Новый формат принес с собой невиданные прежде возможности – портативность, способность самому составлять любимые музыкальные сборники, слушать любимую музыку в автомобиле. А появление портативного карманного кассетника Walkman и вовсе трансформировало отношение людей к повседневному потреблению музыки. Век кассеты оказался недолог, спустя пару десятилетий она была вытеснена с рынка компакт-дисками. Однако и сегодня кассета жива. Несколько дней назад в Британии прошел специальный "День кассеты", собравший воедино энтузиастов, казалось бы, умирающего формата – музыкантов, издателей и продавцов, по-прежнему отдающих предпочтение кассете.

Подробнее в репортаже Александра Кана.