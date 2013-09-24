Трагедия в Найроби и "белая вдова"

Об операции в кенийской столице, в торговом комплексе Westgate, поступает противоречивая информация. Власти говорят, что операция фактически завершена и почти все заложники эвакуированы, а "Аш-Шабаб" через Twitter передает о том, что боевики до сих пор удерживают заложников.

Между тем особый интерес у британской прессы вызвала возможная причастность к захвату заложников в Найроби Саманты Льютуэйт, вдовы смертника, устроившего один из взрывов в Лондоне в 2005 году, она известна также как "белая вдова".

О трагических событиях последних дней, группировке "Аш-Шабаб", взявшей на себя ответственность за нападение на торговый центр в кенийской столице, и "белой вдове" ведущий Русской службы Би-би-си Сева Новгородцев расспросил Марата Штерина, доктора социологии и старшего научного сотрудника Кингз-Колледжа в Лондоне.