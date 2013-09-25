Человек, делающий часы за 160 тыс. долларов

Британец Роджер Смит с острова Мэн в Ирландском море производит одни из самых дорогих часов в мире: их средняя стоимость достигает 160 тыс. долларов.

Своему искусству он учился у знаменитого Джорджа Дэниелса, который считается первым часовщиком, сделавшим часы от первой до последней детали самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи.

Дэниелс умер в 2011 году, но благодаря ученику его дело живет.

Работа над часами настолько трудоемкая, что в год мастерская Смита производит всего 10 часов. А на изготовление своих первых часов он потратил пять с половиной лет.