Октябрь 93-го: пять минут хроники о событиях двух дней

"Второй октябрьской революцией" называли события 3-4-го октября 1993 года в Москве.

Кульминацией двух недель противостояния между президентом Ельциным и частью Верховного совета стала демонстрация сторонников тех, кто забаррикадировался в Белом доме в воскресенье 3-го октября. За ней последовал штурм московской мэрии и попытка взять под контроль телецентр "Останкино".

4-го октября президент Ельцин выдвинул к зданию парламента танки и армейские подразделения и после нескольких часов обстрела депутаты и бойцы из собравшегося у Белого дома ополчения капитулировали.

Би-би-си предлагает подборку архивных кадров о событиях этих двух дней.