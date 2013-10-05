Сюнга - секс и наслаждение в японском искусстве

Сюнга – особый жанр эротизированной, по нашим понятиям даже откровенно порнографической японской ксилографии – широко представлен в собрании Британского музея.

Однако до недавнего времени эти работы, как и другие образцы древней эротики, были совершенно закрыты для публики и хранились в специальном отделе музея, название которого – "Секрутум" - говорило само за себя. Нынешняя выставка - самая широкая и глубокая экспозиция сюнга не только в Британии, но и в мире.

Даже в самой Японии – после отказа от свободы 200-летней давности – отношение к сюнга по-прежнему настороженное и опасливое.

О том, что такое сюнга, как развивался этот жанр, насколько он известен в России Александр Кан беседует с куратором выставки в Британском музее Тимом Кларком, специалистом по японской графике из Музея изобразительных искусств имени Пушкина Айнурой Юсуповой и московским коллекционером и галеристом Кириллом Данелией.