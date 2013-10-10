Возврат карательной психиатрии?

Решение суда признать Михаила Косенко виновным по всем пунктам обвинения по "болотному делу" и отправить его на бессрочное принудительное лечение в психбольницу взволновало правозащитников, и не только в России.

Как писал на своей странице в Facebook эксперт по карательной психиатрии в СССР, глава фонда Global Initiative on Psychiatry Роберт ван Ворен, "для непосвещенных подобный приговор, возможно, не покажется странным. Для тех же, кто знаком с советской/российской психиатрией, приговор означает возврат в страшное прошлое".

В программе "БибиСева" Роберт ван Ворен рассказал Севе Новгородцеву о том, насколько вероятно, что психитрическое лечение в России становится таким же, как в советские времена.