"Визжание ягнят" на улицах Нью-Йорка

Последнее произведение искусства британского мастера граффити Банкси было представленно публике на улицах Нью-Йорка. На этот раз оно движется.

Грузовик, набитый визжащими зверями-марионетками, подобный тем, что свозят скотину на бойню, разъезжал по улицам Бруклина к радости и удивлению прохожих. Инсталляция под названием "Визжание ягнят" (The Sirens of the Lambs) - последняя работа Банкси, выполненная в рамках его месячного пребывания в Нью-Йорке.

Согласно информации на сайте Бэнкси, в течение ближайших двух недель грузовик будет кататься по всему городу, в том числе заедет и в исторический Мясоразделочный квартал Манхэттена.

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