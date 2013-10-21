Как жилось первому корреспонденту Би-би-си в СССР

Полвека назад в 1963 году в Москве начал работать первый корреспондент Би-би-си в Советском Союзе Эрик Де Мони.

Работа западного корреспондента в СССР была непроста. О ней вы можете узнать подробнее в статье и репортаже нынешнего корреспондента Би-би-си Стива Розенберга на нашем сайте. Де Мони ушел в отставку в 1980 году, но его семья сохранила тесные связи с Россией.

В программе БибиСева сын корреспондента Марк Де Мони, ныне занимающий должность руководителя Пермского театра оперы и балета, поговорил с Севой Новгородцевым о своей жизни в современной России и о книге, которую его отец не успел издать.