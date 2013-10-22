Проект Би-би-си "100 женщин": Дина Корзун

Российская актриса Дина Корзун стала одной из участниц проекта Би-би-си "100 женщин", посвященного проблемам женщин в XXI веке.

В последние годы Корзун живет в Лондоне, где, помимо воспитания детей и актерской работы, она занимается благотворительностью. Семь лет назад вместе с актрисой Чулпан Хаматовой она учредила фонд "Подари жизнь", помогающий больным раком детям. Работа с детьми, которые живут на грани жизни и смерти, изменила жизнь и самой Дины.

О своей работе, материнстве, приоритетах и компромиссах Дина Корзун рассказала корреспонденту Би-би-си Илоне Виноградовой.

Ранее в рамках проекта "100 женщин" Русская служба Би-би-си говорила с бывшим юристом компании ЮКОС Светланой Бахминой.

24 октября в 20:00 по Москве Дина Корзун проведет видеовстречу в читателями Русской службы Би-би-си.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ВИДЕОВСТРЕЧЕ С ДИНОЙ КОРЗУН

Присылайте ваши вопросы для Дины и заявки на участие через форму ниже или на ящик russian@bbc.co.uk .

. Укажите, почему вы бы хотели принять участие в видеовстрече.

В теме сообщения укажите #100WOMEN.

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