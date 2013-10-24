Детройт: как спасать город-банкрот?

В Детройте начинаются прения сторон по вопросу о том, может ли Детройт официально объявить себя банкротом.

Городские власти надеются получить право на пересмотр своих финансовых обязательств - прежде всего перед вышедшими на пенсию городскими служащими.

Детройт уже пятый год подряд занимает первое место в списке самых опасных городов США. По данным ФБР, в прошлом году там было убито 386 человек.

Немудрено, что за последние годы население города сократилось более чем в два раза: с 1,8 млн человек до 700 тысяч.

Репортаж Самиры Хусейн.