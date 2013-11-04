"Легальный ящик Пандоры"

В Мюнхене обнаружена коллекция из 1500 картин, похищенных нацистами в 1930-40-х годах.

Насколько известно, в коллекцию входят работы Матисса, Пикассо и Шагала, пишет журнал Focus.

Некоторые из полотен были объявлены нацистскими властями того времени "дегенеративным искусством", а остальные были конфискованы у их еврейских владельцев.

Если эти сообщения подтвердятся, то это станет самой крупной находкой похищенных нацистами произведений искусства.

В программе "БибиСева" искусствовед и специалист по художественным ценностям, пропавшим во время Второй Мировой войны, Константин Акинша поговорил с Севой Новгородцевым о множестве сложных вопросов, которые возникают в связи с этим неординарным открытием