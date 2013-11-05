Гречко о том, нужны ли люди в космосе

Впервые в истории Индия запустила беспилотный космический аппарат к Марсу.

Глава индийского космического агентства заявил Би-би-си, что эта программа продемонстрирует способность Индии достичь марсианской орбиты и провести на ней эксперименты.

Если далее все его маневры пройдут успешно, аппарат достигнет орбиты Марса через 300 дней, в сентябре 2014 года.

Поскольку Индия отправила корабль без людей, то мы задались вопросом, а зачем на орбите нужны люди?

Именно это Сева Новгородцев и спросил у бывшего космонавта, дважды героя СССР Георгия Гречко.