Как летать через вулканический пепел?

Извержение исландского вулкана (вновь вспомним непроизносимое название Эйяфьядлайокудль) на несколько недель парализовало авиасообщение над Европой и за ее пределами.

Из-за опасений в том, что поднявшийся в небо пепел повредит двигатели самолетов были отменены около 100 тысяч авиарейсов. Миллионы людей по всему миру застряли в аэропортах.

Когда этот кризис кончился, авиационная индустрия стала думать, как можно сохранять авиасообщение в таких условиях.

Недавно европейские ученые и авиаконструкторы протестировали камеру, которая поможет пилотам наблюдать за пеплом в атмосфере и вовремя принять решение об изменении маршрута.

Репортаж Криса Уэсткотта.