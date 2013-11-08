Учения НАТО как ответ России?

В Польше прошли масштабные учения войск НАТО. По легенде на одну и стран Североатлантического альянса было совершено нападение. Войска отрабатывали ответные действия.

Несколько недель назад похожие учения прошли в России. В них приняло участие около 40 тысяч человек. Таким образом Москва продемонстрировала свою силу и решимость, считают в Североатлантическом альянсе.

Глава НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал учения "Крепкий джаз - 2013" сигналом того, что альянс готов защищать союзников, но акцентировал, что они не направлены против России.

Репортаж корреспондента Би-би-си Джонатана Била с условного поля боя.