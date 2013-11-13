Нью-Йорк вернул себе самое высокое здание в США

40 лет назад только что построенная Первая башня Всемирного торгового центра в Нью-Йорке стала самым высоким зданием США.

Рекорд продержался недолго и на четыре десятилетие домом самого высокого небоскреба стал Чикаго с его Сирс-тауэр (ныне - Уиллис-тауэр).

В сентябре 2001 года ВТЦ в Нью-Йорке не стало. Последующие десять лет шли споры о том, как возрождать ставшие легендарными башни-близнецы.

И вот завершение новой Первой башни ВТЦ близится к концу. И международный Совет по высотным зданиям постановил, что выше нее в Америке небоскребов снова нет.

Репортаж Кейти Уотсон.