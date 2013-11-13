Суд обязал Starbucks выплатить $2,76 млрд

Суд в США обязал компанию Starbucks выплатить 2,76 млрд долларов за нарушение условий контракта, заключенного ею с компанией Kraft Foods.

С 2008-го по 2011 год эта компания занималась поставками пачек кофе Starbucks в магазины. Это сотрудничество закончилось раньше срока: Starbucks обвинила своего партнера в многочисленных нарушениях условий контракта и в ненадлежащем использовании ее бренда.

Суд в США, однако, встал на сторону Kraft Foods, и теперь всемирно известная сеть кофеен должна изыскать на выплату компенсации средства, превышающие ее чистую прибыль за прошлый год.