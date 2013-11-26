Борис и Ирина Гребенщиковы о Честере

Лето и осень 1996 года Борис Гребенщиков с семьей провели в Британии. Они жили в старинном городе Честер.

В конце ноября 1996 года Борис и Ирина Гребенщиковы пришли в студию Русской службы Би-би-си в эфир программы "Севаоборот" и поговорили с ведущими программы Севой Новгородцевым, Алексеем Леонидовым и Леонидом Владимировым о честерских тайнах и рождении песен.

Также Борис Гребенщиков под акустическую гитару впервые исполнил несколько песен, написанных в Честере: "Хилый закос под любовь", "Новая песня о Родине", "До свидания, башня", "Под мостом как Чкалов", "Капитан Белый Снег".

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