Российская комедия "Непал Форева" получила премию в Риме

"Документальная комедия" российского режиссера Алены Полуниной "Непал форева" победила во второй конкурсной программе "Кино XXI века" на восьмом Римском кинофестивале.

Этот фильм - о жизни двух современных молодых марксистов из Санкт-Петербурга, которые отправляются в Непал, чтобы наладить интернациональную дружбу с местными коммунистами. Это кино об их приключениях в Катманду. По словам ее создателя, это полукомедия с элементами сатиры или комедийное роуд-муви.

В программе "БибиСева" режиссер Алена Полунина поговорила с Севой Новгородцевым о том, как она снимала фильм и о коммунизме по-непальски.