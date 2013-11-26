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Борис Гребенщиков. "Хилый закос под любовь"

  • 26 ноября 2013

Эту песню Борис Гребенщиков исполнил в акустическом варианте на концерте в студии Русской службы Би-би-си в программе "Севаоборот" в 1996 году.