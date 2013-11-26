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Борис Гребенщиков. "Под мостом как Чкалов"

  • 26 ноября 2013

Песня "Под мостом как Чкалов" была исполнена в студии Руссской службы Би-би-си в программе "Севаоброт" в акустическом концерте в 1996 году.