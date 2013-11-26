Песня "Кардиограмма" была исполнена во время большого акустического концерта на Русской службе Би-би-си в 2003 году.
Борис Гребенщиков. "Кардиограмма"
- 26 ноября 2013
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