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Борис Гребенщиков. "Злые духи"

  • 27 ноября 2013

Романс Александра Вертинского "Злые духи" был исполнен Борисом Гребенщиковым во время большого акустического концерта на Русской службе Би-би-си в 2003 году.