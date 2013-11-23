Дорис Лессинг – коммунистка, феминистка и мистик

Дорис Лессинг - из тех писателей, чье имя известно куда шире, чем их книги. Хотя книг этих у нее немало - больше двадцати романов, сборники рассказов, несколько пьес, несколько оперных либретто, в том числе и к опере Филиппа Гласса, несколько сборников эссе, несколько поэтических сборников и четыре книги автобиографий и мемуаров.

Что еще характерно для Дорис Лессинг - это огромный разброс не только жанров в которых она работала, но и ключевых тем, которыми она занималась в течение своей долгой литературной жизни. В молодости она симпатизировала коммунизму, и немало ее ранних текстов окрашено левыми идеями. В равной мере ее можно считать и феминисткой, и писателем-фантастом, и мистиком, увлекавшимся восточными философиями и религиями, в частности суфизмом.

Обозреватель Русской службы Би-би-си Александр Кан в диалоге с литературоведом Катей Рогачевской вспоминает скончавшуюся на прошлой неделе британскую писательницу, лауреата Нобелевской премии Дорис Лессинг