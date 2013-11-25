Опыт "Ералаша": как завоевать внимание детей

Британская академия кино и телевизионных искусств в области детского телевидения на ежегодной церемонии отдала четыре награды детской юмористической образовательной программе Би-би-си "Horrible Histories" ("Ужасные истории").

Авторы "Horrible Histories", с точки зрения серьезных историков, относятся более чем вольно. И все это делается для того, чтобы завоевать внимание детской публики.

В программе "БибиСева" Борис Грачевский, создатель детского киножурнала "Ералаш", в чем-то похожего на "Horrible Histories", рассказал Севе Новгородцеву о том, легко ли это детское внимание завоевать?