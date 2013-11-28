Как бороться с подделками в искусстве?

Что делать, если приобретенное вами произведение искусства оказалось поддельным?

Именно это произошло с Андреем Васильевым – врачом-психиатром и коллекционером русского искусства с большим стажем.

Ему продали картину Бориса Григорьева "В ресторане". Вскоре оказалось, что это подделка, а оригинал лежит в запасниках Русского музея. Но выяснить это удалось лишь при помощи технической экспертизы – краски были современные, а не истинные.

Сева Новгородцев спросил Андрея Васильева: что же будет, если жулики будут подделывать картины при помощи исключительно старых холстов, старых технологий, старых красок?