ТВ-новости: Куда ведет "Евромайдан"?

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске от 2 декабря:
- В Киеве продолжается противостояние между сторонниками и противниками европейской интеграции. Демонстранты блокировали входы в здания правительства и Национального Банка Украины. Оппозиционеры требуют импичмента президенту и отставки правительства.
- Через месяц снимаются ограничение на работу в странах ЕС для жителей Румынии и Болгарии. Что ищут они у более богатых соседей по европейскому клубу?
- Сегодня в Сирии начинает работу новая команда инспекторов ООН по химическим вооружениям. Все они являются сугубо гражданскими лицами, никогда не работавшими в зоне военных действий. Поэтому американские военные проводят специальную подготовку, разработанную на основании опыта, полученного в Ираке и Афганистане.