Жизнь за кулисами Большого: балет превратили в балаган

Балет вытащили на телевизионный экран, сбили с него всю позолоту и из закрытого искусства избранных превратили в балаган, так комментирует самый драматичный скандал в Большом театре заместитель главного редактора журнала "Балет" Владимир Котыхов.

В программе "БибиСева" балетный критик рассказывает о жизни за кулисами, нашумевшем скандале и перспективах для легендарного театра Москвы.

Во вторник мещанский суд Москвы приговорил солиста Большого театра Павла Дмитриченко к шести годам колонии строгого режима.

По версии следствия, он был инициатором нападения на художественного руководителя балетной труппы Большого театра Сергея Филина.

Балетмейстеру труппы Большого плеснули в лицо кислотой около подъезда его дома в январе 2013 года.