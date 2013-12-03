ТВ-новости: Евромайдан требует перевыборов

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске от 3 декабря:
- Украинская оппозиция не смогла провести через парламент решение об отставке правительства - не хватило голосов. На "Евромайдане" оппозиция требует от президента Виктора Януковича отправить своим указом в отставку правительство, а также объявить досрочные выборы и парламента и президента.
- Среднее образование в странах Юго-Восточной Азии оказалось гораздо выше, нежели в странах Запада. Самые высокие результаты показывают школьники Китая, Сингапура и Южной Кореи. Но успех за успех подросткам из Южной Кореи приходится платить13-часовым учебным днем.
- Следственная комиссия в Нью-Йорке установила, что сошедший с рельсов пригородный поезд в 3 раза превысил допустимую на этом участке скорость. Тем не менее, вопрос, что именно привело к аварии - ошибка машиниста или техническая неисправность - пока открыт.