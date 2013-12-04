В Англии открыли памятник разведчикам Второй Мировой

В английской деревушке Темпсфорд открыли памятник разведчикам, которым забрасывали в тыл противника во время Второй Мировой войны.

Всего c аэродрома рядом с этой деревней в тыл врага было заслано более 900 агентов.

Видео содержит фотовспышки.