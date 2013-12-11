ТВ-новости: "Евромайдан" собрался вновь

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске от 11 декабря:
- Противостояние в Киеве продолжается. Люди вновь собрались на "Евромайдан", ни одна из сторон не готова уступить. Комиссар ЕС по внешним связям утверждает, что президент Янукович по-прежнему хочет подписать соглашение с ЕС.
- По данным ВОЗ, в прошлом году устойчивая к лекарствам форма туберкулеза была диагностирована у более чем 450 тысяч человек. Болезнь по-прежнему связана с бедностью и тяжелыми условиями жизни.
- В Южной Африке продолжают прощаться с первым чернокожим президентом Нельсоном Манделой. Воспоминания о жизни и деятельности Манделы перемежаются песнями и плясками. Почему проводы Нельсона Манделы превратились в "веселые похороны"?