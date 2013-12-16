Шекспировская трагедия в семействе Кимов

Власти Южной Кореи предупредили о "провокациях КНДР". Президент Южной Кореи Пак Кын Хе призвала население страны быть готовым к "безрассудным провокациям" КНДР вслед за казнью дяди северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Перебежчики из Северной Кореи рассказывают об атмосфере страха, нагнетающегося после расстрела высокопоставленного военного. До недавнего времени 67-летний Чан Сон Тхэк был ближайшим соратником своего племянника и одной из самых могущественных фигур в КНДР. Он был казнен сразу же после вынесения приговора военным судом в минувший четверг.

В программе "БибиСева" специалист по Северной Корее из Сиднейского университета Леонид Петров поговорил с Севой о сложных отношениях в семействе Кима и о возможных опасностях для других членов семьи, у которых были близкие отношения с опальным дядей Ким Чен Ына.